شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة القرارات التحكيمية المؤثرة بلقاء الزمالك وساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي السنغالي عيسى سي، صاحب الـ 39 عاما الحاصل على الشارة الدولية 2016 تعرض لأكثر من اختبار فنى وإدارى خلال إدارته لمواجهة ساجرادا الأنجولي والزمالك، التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وقال الخبير التحكيمى إن الحكم تمتع بشخصية حاسمة ونجح في السيطرة على مجريات اللقاء من البداية، رغم غياب الـ"VAR" وأحسن تقدير الأخطاء الفنية، وتدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، وسمح باستمرار اللعب في التحام دونجا لاعب الزمالك مع مهاجم ساجرادا مويسيس كاليبي داخل منطقة جزاء الأبيض، بعدما نجح دنجا في لعب الكرة إلى خارج الملعب، أي أنه لم يكن هناك ركلة جزاء، واستمر اللعب فى قرار صحيح طبقا للقانون، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وأشار عقل إلى أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في 3 مناسبات لثلاثي الفريق المضيف كاتشى وسادايلو ومافوتا في تقدير مناسب، إلا أنه كان رحيما جدا مع مخالفة المالي "سادايلو" لاعب ساجرادا الذى كان يستحق البطاقة الحمراء "طرد مستحق" طبقا للقانون، وأعتقد لو هناكVAR كان سيتدخل طبقا للبروتوكول.

واستطرد الخبير التحكيمى موضحا أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة كما أشارا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب رغم غياب الـ"VAR".

الحكم لم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية نظرا للالتزام سواء داخل الملعب أو خارج الخطوط في المنطقة الفنية.

أدار اللقاء طاقم حكام سنغالى بقيادة الدولى عيسى سي حكما للساحة، والثنائي الحاجي ماليك سامبا ونوح بانجورا مساعدين وأدلبرت ضيوف حكما رابعا.