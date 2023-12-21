شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: هناك حملة على محمد صلاح ممنهجة وده أسطورة لن تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك حملة ممنهجة على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول لزيارته لمستشفى أطفال في إنجلترا، ولكن لن يؤثر على حبنا وتقديرنا لأسطورة مصر في الأراضي العالمية.

وقال شوبير خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك حملة على ابن مصر محمد صلاح اللي طلع على كتفه ليعمل تاريخ صعب تكراره ورافع اسم مصر في إنجلترا، وحقق أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي".

وتابع شوبير: "محمد صلاح كسر كل التوقعات وفخر العرب وأفريقيا مش من فراغ، وقاد منتخب بلاده لكأس العالم، وصعد بالمنتخب لنهائي أفريقيا، انتوا عاوزين إيه من صلاح، إيه يعني لما احتفل مع أطفال إنجلترا في مستشفى، إيه المشكلة مش عارفين، وعمل فيديو مؤثر لأهلنا في فلسطين، وكلنا زعلانين من اللي بيحصل في غزة، ولكن الحياة بتستمر".

وأوضح شوبير: "استمر يا محمد صلاح وكمل العمل الخيري اللي بتعمله، وكل هذه الحملة لن تؤثر على حبنا ليك وانت أسطورة مصرية على الأراضي العالمية، ويا ريت نشوف الأرجنتين بتعمل إيه في ميسي، والبرتغال مع رونالدو ونتعلم منهم".