شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل الشناوي إلى السعودية فى يناير؟ مصدر بالأهلي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر حقيقة ما يتردد عن اهتمام أندية سعودية بالتعاقد مع محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي بعد تألقه رفقة الفريق الأحمر خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها المملكة السعودية في الوقت الراهن.

وأكد المصدر أن الأهلي لم تصله أية عروض بشأن التعاقد مع الشناوي، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات صحفية، والإدارة الحمراء لا تنظر إلا للعروض الرسمية فقط، مشيرا إلى أنه حال وصول عرض رسمي سيتم مناقشته والرد عليه سواء بالقبول و الرفض.

وشدد المصدر على أنه من الصعب التفريط في خدمات الشناوي في الميركاتو المقبل، ولكن من الوارد فتح الملف عقب نهاية الموسم الحالي، حال استمرار اهتمام الأندية الخارجية بضم الشناوي في الصيف المقبل.

وتألق الشناوي مع الأهلي بشكل لافت خلال المشاركة في مونديال الأندية، خاصة في مباراة اتحاد جدة بربع نهائي كأس العالم للأندية وتصدى لركلة جزاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق السعودي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.