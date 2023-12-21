شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 20 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 12 / 2023 فى مقدمتها، الزمالك يتعادل سلبياً مع ساجرادا ويتأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية.

الزمالك يتعادل سلبياً مع ساجرادا ويتأهل لدور الـ8 بالكونفيدرالية

تعادل الزمالك سلبياً مع ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليتأهل للدور ربع النهائي رسميا .

55 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بكأس أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة منتخب مصر المبدئية التي تضم 55 لاعبا المشاركة في أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

رابطة الأندية ترد رسميا على الأهلى بشأن عدم المشاركة فى كأس الرابطة

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة رد رسمي للنادي الأهلي بعد أن أستلمت خطاب يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.

مودرن فيوتشر يتعادل سلبيا مع اتحاد العاصمة الجزائرى بالكونفيدرالية

تقاسم فريقى مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة نقاط مباراتهما عقب التعادل السلبى في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

اختبار طبى يحدد موقف كوكا من اللحاق بمباراة الأهلى أمام أوراوا اليابانى

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي على هامش مران فريقه غدا الخميس لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة فريقه أمام أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل.

انطلاق معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية .. صور

انطلق اليوم معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة ، وخاض اللاعبون المران اليوم تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة وائل رياض .