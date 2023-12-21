شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يبدأ خطة تصحيح المسار فى دبا الحصن الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة نادي دبا الحصن الإماراتى، المصري طارق السيد المدير الفني للفريق الأول كافة الصلاحيات في ترتيب الأوراق داخل صفوف الفريق فى طريق تصحيح الأوضاع لمسيرته بدوري الدرجة الأولى الإماراتى.

وتولى طارق السيد، حارس مرمى الزمالك الأسبق، مهمة القيادة الفنية لفريق دبا الحصن خلفا للمدرب التونسي عثمان النجار الذي تم الاستغناء عنه مؤخرا.

وسبق أن تولى طارق السيد تدريب عدة اندية إماراتية أبرزها العربي والجزيرة الحمراء والبطائح والحمرية، إضافة إلى دبا الفجيرة الذي حقق معه إنجازات مميزة، منها الصعود لدوري المحترفين، والنجاح ببقاء الفريق في دوري المحترفين، كما يحسب له اكتشاف عدد من اللاعبين الموهوبين وتطويرهم.

ويعد طارق السيد من أبرز المدربين المصريين الذين عملوا كثيرا فى الاندية الإماراتية، ورغم أنه حارس مرمى سابق إلا أنه يعمل مديرا فنيا، ودخل فى مفاوضات جادة مع نادى أسوان ولكن العرض الإماراتى بتدريب دبا حسم الأمور.