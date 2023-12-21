شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: كثرة الإصابات سبب تراجع مستوى فيوتشر.. وأين جنش من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح علاء ميهوب، مدير الكرة بنادى مودرن فيوتشر، أن فريقه كان يستحق الفوز في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى التى أقيمت اليوم وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية، ولكن راضٍ عن التعادل حاليا.

وأوضح علاء ميهوب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "الفريق يعانى من الإصابات، حيث هناك 3 لاعبين غياب بمركز المساك، حيث تمت الاستعانه باللاعب باسم على بسبب قلة الاختيارات، وهذا الأمر بسبب ضغط المباريات والسفر خارجيا".

وأشار علاء ميهوب إلى أن هناك تدعيمات لفريق مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وملف العروض لبعض اللاعبين هذا الأمر الحديث فقط مع رئيس النادى.

واختتم علاء ميهوب حديثه معلقا على قائمة منتخب مصر المبدئية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية القادمة قائلا: "أين الحارس محمود جنش وغنام محمد وعلى الفيل ومحمود رزق من هذه القائمة عقب التألق مع فريق مودرن فيوتشر الفترة الماضية".

تقاسم فريقى مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة نقاط مباراتهما عقب التعادل السلبى في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد السلام ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد اتحاد العاصمة إلى 10 نقاط متصدرا المجموعة ، بينما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثانى، وفى المركز الثالث الهلال الليبى برصيد 3 نقاط بينما في المركز الأخير سوبر سبورت الجنوب أفريقى بدون رصيد.