«صاحبة الغمزة».. الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني، في كأس العالم للأندية 2023 للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وقررت اللجنة إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني للمنافسة على الميدالية البرونزية بمونديال الأندية للحكمة الأمريكية توري بينسو، وتعاونها بروك مايو حكمة راية ومواطنتها كاثرين نسبيت حكم راية ثان.

كما أسندت لجنة الحكام بالفيفا مهمة الحكم الرابع للكونغولي جان جاك ندالا.

وكانت الحكمة الأمريكية توري بينسو قد أدارت مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي التي انتهت بفوز العميد بثلاثية دون رد.

وشهدت مباراة الافتتاح لقطة شهيرة بـ "غمزة" من الحكمة للاعب الاتحاد البرازيلي كورنادو.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني على مباراة التتويج بالبرونزية يوم الجمعة المقبل 22 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة.