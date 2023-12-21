الامارات | إطلاق بطولتين للهجن لدعم الرياضات التراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إطلاق بطولتي «كأس فزاع للعرضة» و«سيف فزاع للزمط» بهدف دعم وتطوير الرياضات التراثية المرتبطة بالهجن، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة رياضات الموروث الشعبي عموماً ورياضات الهجن على وجه التحديد.

وكشف الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك في تصريح صحافي: تنطلق البطولتان في يناير المقبل في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، بجوائز مالية قيمة، وسيتم تنظيم جميع المنافسات وفق إجراءات السلامة الرسمية من أجل سلامة جميع المشاركين في البطولتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر المركز، وحضره عدد من مديرون الإدارات في المركز.

وقال بن دلموك إن "إطلاق البطولتين خطوة كبيرة للبطولات التراثية على المستويين المحلي والعربي، ومن شأنه أن يوطد مكاسب متعددة على مختلف الأصعدة، فالبطولتان تمتلكان دورة متكاملة من الناحية الاقتصادية والثقافية، حيث ظهور الهجن بعتادها التراثي يحتاج إلى استدامة الكثير من الحرف اليدوية القديمة والمتأصلة في مجتمعنا كما تحتاج إلى الكثير من اللياقة والمرونة، الأمر الذي يضمن لنا جيل ناشئ مهتم وحريص على ممارسة الرياضة بشكل عام، والتراثية منها على وجه الخصوص، وهذا ينسجم مع رؤية وأهداف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

كما أوضح سعادته بأنه سيتم التنسيق مع اتحادات الهجن على المستوى الخليجي، لتكون المشاركة في البطولتين من خلالهما، من أجل ضمان أعلى درجات التنظيم، حيث ستكون المشاركة الخليجية حصرًا عن طريق الاتحادات الخاصة بكل دولة.