الامارات | 5 ميداليات لمنتخب البلياردو في بطولة العرب بالأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 5 ميدالية ملونة في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي أسدل الستار على منافساتها بالعاصمة الأردنية عمان أول من أمس.

وتوزعت ميداليات المنتخب بين (ذهبية و2 فضية و2 برونزية)، وذلك من خلال ذهبية لمحمد شهاب في فردي الأساتذة «الماسترز» للسنوكر، وفضية لنفس اللاعب في مسابقة الست كرات، وفضية لخالد الكمالي في فردي الرجال للسنوكر، وفضية لطلال شاهين في مسابقة التسع كرات للبلياردو، وبرونزية لحميد جابر في ‏مسابقة 10 كرات ناشئين للبليارد. وشارك المنتخب في البطولة بعشرة لاعبين، موزعين على 4 للسنوكر، و6 للبلياردو، في فئتي الرجال والناشئين.