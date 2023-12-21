الامارات | لي يتألق في «غولف السباق إلى دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الأسترالي، مين وو لي، لقب «السلسلة الافتتاحية» ضمن جولة «دي بي ورلد العالمية» للغولف المقامة تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما كان صاحب أعلى رصيد من النقاط في ختام أول ست بطولات من الموسم الجديد. وتشهد الجولة في هذا الموسم إقامة سلسلات دولية تضم كل منها عدداً من البطولات، وسيكون لكل سلسلة هويتها الخاصة وبطلها الخاص الذي سيكسب جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أميركي من مجموع المكافآت المالية الإجمالية الإضافي البالغ مليون دولار أميركي، وهو ما حصل عليه الأسترالي لي، وضمن التأهل إلى أحداث «باك 9» التي ستقام في وقت لاحق من الموسم.

وضمن لي اللقب الشرفي بعد ختام بطولة موريشيوس المفتوحة، التي توج الجنوب إفريقي، لويس أوستهاوزن بلقبها، لكن الأسترالي استفاد من فوزه بلقب بطولة فورتينتت الأسترالية وحلوله في وصافة بطولة أستراليا المفتوحة ليجمع 688 نقطة.