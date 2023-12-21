الامارات | بيمنتا: أسلوبي الحماسي نابع من حبي للوحدة.. الولاء يجعل التضحيات سهلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق الوحدة، لوكاس بيمنتا، أن الأسلوب الحماسي الذي يقدمه في جميع المباريات نابع من حبه لـ«العنابي»، مشيراً إلى أن لاعب كرة القدم حينما يكون لديه ولاء ومحبة للفريق الذي يرتدي قميصه فإن الأداء الذي يقدمه يكون نابعاً من القلب أولاً، موضحاً أن «ما يأتي من القلب يجعل كل التضحيات سهلة».

وقال بيمنتا الذي حصل على الجنسية الإماراتية أخيراً في حديثه لـ«الإمارات اليوم»: «أنا لاعب كرة قدم ألعب بروح وشغف نابع من القلب من أجل شعار الفريق الذي أحبه. حينما تعرف وتفهم مدى حبي لهذا النادي وما يعنيه لي فإن كل الأمور تبقى سهلة. ما يأتي من القلب يكون دائماً جيداً».

وأعرب اللاعب عن سعادته بالأهازيج التي ترددها جماهير «العنابي» له خلال تدخلاته القوية أو حينما ينجح في استخلاص الكرة من مهاجمي الفرق المنافسة بطريقة حماسية، وقال: «نحن سعداء في نادي الوحدة، لأن لدينا هذه الجماهير العاشقة، فهم يمدوننا بالقوة وكذلك الروح التي نظهر بها، وعلينا أن نجعلهم دائماً سعداء. نحن قادرون على ذلك من خلال تحقيق بطولة في هذا الموسم».

وكانت بداية الوحدة في الدوري الموسم الحالي متذبذبة، إذ افتتح مشواره بخسارة مفاجئة على أرضه أمام البطائح 1-2، وأثرت النتائج لاحقاً بإقالة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتكليف الهولندي بويتنويغ، وتحسنت النتائج بصورة جيدة استعاد معها الفريق توازنه وعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.

وحول الوصفة السحرية التي أعادت «العنابي» إلى دائرة المنافسة، قال لوكاس بيمنتا: «موسيماني مدرب رائع، وظل يعمل طوال فترته من أجل غرس روح الفوز في الفريق، وما نقدمه حالياً له أيضاً الفضل فيه. الفريق حالياً مع بويتنويغ أيضاً رائع، وقد جلب بعض التكتيكات التي ساعدت الفريق».

وأكد المدافع الذي خاض مع العنابي 75 مباراة حتى الآن منذ بداية مشواره في موسم 2019-2020، أن لاعب كرة القدم عليه الإيمان دائماً بما يحاول مدرب الفريق العمل عليه». وأضاف: «بداية الموسم كانت قوية وصعبة، ولكننا حالياً نعمل بشكل جيد».

وتحدث «صخرة الدفاع» عن الانتصار الثمين بهدفين نظيفين على العين في «الكلاسيكو»، واصفاً المواجهة بأنها مباراة من ثلاث نقاط، وقال: «الأهم أن نحقق النقاط كاملة في كل مباراة».