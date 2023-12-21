قطر تزف خبراً سعيداً لمشجعي كأس أمم آسيا وحاملي بطاقات "هيا"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان رسمي، الأربعاء، عن تمديد صلاحية تأشيرة (هيا) الخاصة بمشجعي بطولة كأس العالم 2022، حتى الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط القادم، وذلك بالشراكة مع منصة (هيا).

وجاء في بيان وزارة الداخلية القطرية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) الأربعاء: "تسهيلا لوصول المشجعين والزوار من أنحاء العالم كافة لحضور أكبر المنافسات الرياضية والفعاليات الأخرى التي تستضيفها دولة قطر، وعيش تجربة ممتعة أثناء إقامتهم، فإنه يسعدنا بالاشتراك مع منصة (هيا) الإعلان عن تمديد صلاحية تأشيرة (هيا) الخاصة بمشجعي بطولة كأس العالم 2022، وذلك حتى الرابع والعشرين من شهر فبراير 2024".

ونبه البيان إلى آن آخر دخول لحاملي بطاقة (هيا) سيكون في العاشر من شهر فبراير/شباط عام 2024، ما سيتيح لهم إمكانية زيارة دولة قطر والاستمتاع بمشاهدة منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، والعديد من الفعاليات والأحداث المهمة التي تستضيفها الدولة خلال هذه المدة، وذلك وفقا للضوابط والمتطلبات المعمول بها، والتي يمكن الاطلاع عليها في الموقع الرسمي لمنصة (هيا).

وتترقب الجماهير الرياضية انطلاق بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في قطر، التي ستقام في الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني القادم والعاشر من شهر فبراير/شباط القادم، بمشاركة 24 منتخبا ستتنافس على اللقب القاري.

ويشارك عدد من المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 القادمة، وهي منتخب قطر، السعودية، البحرين، لبنان، سورية، فلسطين، الإمارات، العراق، الأردن، بالإضافة إلى منتخب الأردن الطامح إلى تحقيق اللقب.

يذكر أن منتخب قطر يدخل بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، ويضع نجومه أعينهم على الدفاع عن اللقب الذي حققوه للمرة الأولى في تاريخهم، خلال النسخة التي أقيمت في الإمارات عام 2019.