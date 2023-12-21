بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يكتسح وست هام بخماسية مذلة في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً وكاسحاً على ضيفه وست هام بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين.

الشوط الأول

سيطر ليفربول على المباراة طولاً وعرضاً منذ الدقيقة الأولى ونجحوا في فرض أسلوبهم على المنافس.

ضغط الريدز هجومياً بحثاً عن افتتاح التسجيل وهو ماتحقق في الدقيقة 28 من عمر اللقاء عن طريق لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي.

حاول ليفربول تعزيز تقدمه بهدف آخر قبل نهاية الشوط الأول دةون جدوى لتنتهي أحداث هذا الشوط بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني كثف ليفربول هجماته ليضيف كورتيس جونز ثاني الأهداف في الدقيقة 56، قبل أن يسجل الهولندي كودي جاكبو ثالث أهداف الريدز في الدقية 71.

ونجح فريق وست هام في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 77 عن طريق جرود بوين، إلا أن محمد صلاح كان له رأي آخر بتسجيل الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 87 إختتم كورتيس جونز مهرجان الأهداف بتسجيله ثاني اهدافه وخامس أهداف فريقه في شباك وست هام ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز ليفربول بنتيجة 5-1.