ميدو: لا أقبل على حسين لبيب ما يفعله ممدوح عباس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أنه لا يقبل على حسين لبيب، رئيس الأبيض، التغريدات التي قام ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي بنشرها.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ممدوح عباس نشر عبر حسابه أن أحمد سيد زيزو سيستمر في صفوف الفريق هذا الموسم".

وأضاف: "هذا المشهد يوحي بأن ممدوح عباس هو رئيس الزمالك الفعلي، ولا أقبل على حسين لبيب ذلك.. هو لا يستحق ذلك".

وتابع: "ممدوح عباس محب للزمالك، ولكن في بعض الأوقات يكون مثل الدبة التي تؤذي صاحبها، وتغريداته تعني أن الفضل يعود له حال استمرار زيزو في الزمالك".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك أحد أحيانًا يريد مساعدتك ولكنه يؤذيك بما يفعله.. ما فائدة تغريدات ممدوح عباس.. هناك أصول يجب اتباعها".