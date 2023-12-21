مصطفى محمد يساهم في خسارة نانت أمام ليون في الدوري الفرنسي

شارك النجم الدولي المصري مصطفى محمد في خسارة فريقه نانت اليوم أمام ليون ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

التفى نانت مع ليون مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي.

خسر نانت أمام ليون بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب جروباما ستاديوم، وشارك مصطفى محمد في اللقاء كبديل منذ الدقيقة 46.

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جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب الكسندر ليكتيز في الدقيقة 49 من عمر المباراة، وشهد اللقاء حصول لوفرين على بطاقة حمراء بعد تدخله على قدم اللاعب مصطفى محمد ليكمل ليون اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد نانت عن النقطة 18 محتلاً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يتواجد ليون في المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.