كل ما يخص مباراة الاهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2023.

وخسر النادي الاهلي أمام فلومينينسي البرازيلي 2-0، في الدور نصف النهائي، فيما خسر أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتطلع النادي الاهلي لحسم المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولًا على برونزية المونديال.

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فيما يبحث نادي أوراوا الياباني عن الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما سبق وحقق هذا المركز عام 2007 في اليابان.

موعد مباراة الاهلي ضد أوراوا الياباني والقنوات الناقلة

ستقام مباراة الاهلي ضد أوراو الياباني يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، على استاد الملك عبد الله الفيصل الرياضي، في مباراة تحديد المركز الثالث للمونديال.

ومن المقرر انطلاق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي.

وستذاع مباراة الاهلي وأوراوا الياباني عبر شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم للأندية حيث تذاع المباراة عبر SSC HD 1، SSC HD 5.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام أوراوا الياباني

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة أوراوا الياباني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور – أكرم توفيق – مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

حكم مباراة الاهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة الاهلي وأوراوا إلى الحكمة الأمريكية توري بينسو ويعاونها بروك مايو حكمة راية ومعاونتها كاثرين نسبيت.

بينما يتواجد الكونغولي جان جاك ندالا كحكم رابع في المباراة المرتقبة.

كانت توري بينسو قد ادارات المباراة الإفتتاحية بـ كأس العالم للأندية بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف.

جائزة الاهلي المالية حال تتويجه بـ برونزية المونديال

ضمن النادي الاهلي الحصول على مكافأة مالية 2.5 مليون دولار حال حصوله على الميدالية البرونزية، أما في حال خسارته وحصوله على المركز الرابع سيحصل على 2 مليون دولار.

وإليكم جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2023:

البطل يحصل على 5 مليون دولار.

الوصيف يحصل على 4 مليون دولار.

والثالث 2 ونصف مليون دولار.

والرابع 2 مليون دولار.

والخامس والسادس مليون دولار.

السابع نصف مليون دولار.