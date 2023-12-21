بولونيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان ويطيح به من كأس إيطاليا

نجح فريق بولونيا، في قلب الطاولة على نظيره إنتر ميلان، بريمونتادا مثيرة ليطيح به من بطولة كأس إيطاليا.

انتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي إنتر ميلان وبولونيا، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس إيطاليا، بالتعادل السلبي دون أهداف.

كما أن الشوط الثاني لم يجد فيه جديد، حيث أهدر إنتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 65 عن طريق لاوتارو مارتينيز، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

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وفاز بولونيا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره بولونيا، في دور ثمن نهائي كأس إيطاليا، في مباراة مثيرة.

افتتح التهديف كارلوس أوقستو في الدقيقة 92 من عمر الشوط الإضافي الأول، من صناعة فيديريكو ديماركو، لصالح إنتر ميلان.

وأحرز سام بوكيما هدف التعادل لصالح بولونيا في الدقيقة 112 من صناعة جوشوا زيركزي، ليضيف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة 116.