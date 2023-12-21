مواجهة سهلة لـ ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أجريت قبل قليل، قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023 – 2024، وأسفرت عن مواجهة سهلة لـ ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح.

وتأهل لـيفربول إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد اكتساح فريق وست هام يونايتد بنتيجة 5 – 1 في مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح هدفًا.

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فيما تأهل أيضًا تشيلسي على حساب نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح، وصعد فولهام بعدما أطاح بـ إيفرتون خارج البطولة، بينما تأهل ميدلذبره بالفوز على بورت فايل.

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وجاءت نتائج قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كابيتال وان على النحو التالي:

ليفربول × فولهام

تشيلسي × ميدلزبره

ومن المقرر إقامة مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية يوم 9 يناير المقبل، بينما ستقام مباراتي الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.