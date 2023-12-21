تأجيل مباراتي الاهلي والزمالك في الدوري بطلب من فيتوريا

طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بتأجيل مباراتي الاهلي والزمالك في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب المصريه، عن طلب روي فيتوريا بتأجيل مباريات الدوري قبل انطلاق معسكر منتخب مصر.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر برنامج أون تايم سبورت1: “طالب فيتوريا بتأجيل مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، وطلبنا من عامر حسين وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تأجيل مباراة الاهلي وفاركو يوم 2 يناير المقبل ومباراة الزمالك وسيراميكا، في الدوري من أجل راحة اللاعبين”.

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وتابع: “فيتوريا طلب إراحة لاعبي الاهلي وبيراميدز باأخص كونهم خاضوا العديد من المباريات في الفترة الماضية”.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في يناري المقبل بكوت ديفوار.