الشقيقان معًا لأول مرة.. فوز باريس على ميتز يشهد حدثًا فريدًا بسبب مبابي

شهدت مباراة باريس سان جيرمان، أمام ميتز، في إطار منافسات الدوري الفرنسي، التي أقيمت أمس الأربعاء، حدثًا فريدًا لأول مرة بسبب مبابي.

وشارك لأول مرة إيثان مبابي مع شقيقه الأكبر مبابي خلال المباراة، التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

ويبلغ إيثان مبابي من العمر 16 عامًا، حيث أنه مواليد 29 ديسمبر 2006، ويلعب في خط الوسط، وانضم إلى ناشئي باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017.

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ويعد هذا أول ظهور لـ ايثان مبابي في صفوف الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان، بعد أن تدرج في الفئات السنية بقلعة الحمر والزرق.

أما كيليان مبابي صاحب الـ25 عامًا فإنه يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ انتقالات صيف 2017، قادمًا من موناكو.

وشارك الشقيق الأصغر لكيليان مبابي في الدقيقة 90+2 من عمر الشوط الثاني كبديل، أما الأكبر فقد سجل هدفين.