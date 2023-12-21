أحمد شوبير مدافعًا عن نجم ليفربول: "إحنا آسفين يا صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الإعلامي أحمد شوبير، على الحملة التي يتعرض لها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على خلفية زيارته لبعض الأطفال في أحد المستشفيات البريطانية، والاحتفال معاهم بالسنة الجديدة والكريسماس".

وقال "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، إن محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة ومقصودة من الهجوم عليه دوماً بدون أي سبب، مرادفًأ: "إحنا آسفين يا صلاح بجد عن اي حد بيتطاول عليك، لأن اللي بيحصل حملة منظمة ومقصودة، ومحدش في العالم هيبقى عنده محمد صلاح، شوفوا ميسي بيتعمل معاه اية في الارجنتين وكريستيانو في البرتغال من فضلكم ارفعوا أيديكم عن صلاح واللي بيحصل يزودنا حبًا مع محمد صلاح الاسطورة".

وأكد أن صلاح فخر مصر والعرب وأفريقيا وأسطورة مصرية في الملاعب العالمية لن تتكرر كثيرًا، متابعًا: ""صلاح ابن مصر ونجريج والشاب المكافح اللي طلع على ايديه الاتنين عشان يبقى اسطورة وبطل.. محمد صلاح محدش في العالم العربي ولا في افريقيا كان يتوقع انه يصل لما وصل اليه".

وعن احتفال صلاح مع الأطفال في أحد المستشفيات البريطانية بـ"الكريمساس"، رد شوبير قائلًا: "ما يحتفل مع أطفال بريطانيا اية الغلط طيب ما الشعب الانجليزي بيطلع دعما للقضية الفلسطينية اللي هما أهالي الولاد دول، احنا عمرنا ما شوفنا أصلا لبس شارة المثلية الجنسية او طلع في كلمة جارحة او غلط في حد".

وأكمل: "صلاح كان رايح يزور أطفال في مستشفى عايزين اية منه، وكلنا بنبكي بالدموع على اولادنا واطفالنا في غزة لكن الحياة تستمر والكل بيعمل وبيشتغل، واللي عمله صلاح من صميم عمله وشغله، محدش ينسى أنه عمل فيديو مؤثر وخاص عن ما يحدث في غزة".

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