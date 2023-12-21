حازم إمام: أنا لا أتدخل في قرارات فيتوريا ولم أطلب منه ضم لاعبين بالأسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال حازم إمام، المشرف العام على اتحاد الكرة ومنتخب مصر الوطني، إن عمله في اتحاد الكرة مسئولية كبيرة وثقيلة، كما أن العمل العام في مصر صعب وشاق ويتطلب جهد كبير

وأكد "إمام"، في لقائه ببرنامج "ملعب اون تايم سبورت"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أن الإشراف على المنتخب الوطني ضاعف من مسئوليتيه، متابعًا: "أنا مبسوط بعملي في اتحاد الكرة وعندي صلاحيات أكتر وفي حاجات في دماغي عملتها كتير وماشية بشكل كويس وعندي خبرة اكتر وبتتعامل مع الأمور بشكل مختلف".

وأضاف، قائلًا: "أنا مش صاحب القرار في المنتخب، وأنا مشرف على منتخب مصر إداريًا فقط وليس فنيًا، أنا مش بدخل في فريق الكرة ولا التشكيل، مستر روي فيتوريا هو اللي سايق المنتخب وعمري ما قولتله تضم لاعب معين أو لا تضم لاعب آخر".

شهدت قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار، العديد من المفاجآت بضم لاعبين لأول مرة وإعادة البعض الآخر للقائمة بعد غياب لفترة طويلة، أبرزهم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ومحمود حمدي الونش لاعب الزمالك، وعبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.