حازم إمام: عودة الونش وحجازي لقائمة المنتخب تضاعف من قوة الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال حازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الوطني، إن كل لاعب ضمن قائمة الـ55 الأولية يملك فرصة في المشاركة في أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وأوضح إمام"، في لقائه ببرنامج "ملعب اون تايم سبورت"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يأمل في مشاركة فتوح وصبحي مع الزمالك في المباراة القادمة امام سيراميكا قبل أمم أفريقيا.

وأكد أن عودة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة لقائمة المنتخب تضاعف من قوة الدفاع.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.