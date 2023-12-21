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حازم إمام: فيتوريا أرسل قائمة منتخب مصر الأولية لـ "كاف" من أسبوع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال حازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الوطني، إنه علم بقائمة منتخب مصر الأولية في أمم أفريقيا مثل اي شخص عادي، متابعًا: "الاختيارات تم إرسالها من أسبوع إلى الاتحاد الأفريقي والاعلان كان النهاردة".

وأكد "إمام"، في لقائه ببرنامج "ملعب اون تايم سبورت"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، قائلًا: "قائمة المنتخب الـ55 لاعب والله العظيم ما أعرف ولا واحد فيهم واول مرة اشوفهم النهاردة، فيتوريا هو اللي اختارهم وهو دلوقتي راجل مسئول فنيًا وأنا مشرف".

وأكمل: "أنا عملي يتعلق بأنه لو في مشكلة في ملاعب وتمرين ومعسكرات وماتشات ودية ورسمية ومكافآت وأجندة المنتخب في المستقبل".

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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