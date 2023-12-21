مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباريات هامة ومثيرة في الدوري الإسباني والإنجليزي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، مع اقتراب فترة التوقف الدولي لمنافسات كأس أمم أفريقيا.

ويلعب ريال مدريد مباراة هامة وقوية خارج ملعبه مع ألفيس، في ظل صراعه على الصدارة مع جيرونا الذي يلعب مع ريال بيتيس.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

الدوري الانجليزي الجولة الثامنة عشر

كريستال بالاس ضد برايتون الساعة 10 مساء، بي ان سبورت اتش دي 2.

الدوري الاسباني الجولة الثامنة عشر

قادش ضد ريال سوسيداد الساعة 8 مساءً، بي ان سبوت اتش دي 3.

ريال بيتيس ضد جيرونا الساعة 8 مساءً، بي ان سبوت اتش دي 4.

ألفيس ضد ريال مدريد الساعة 10:30 مساء، بي ان سبورت اتش دي 3.

مايوركا ضد اوساسونا الساعة 10:30، بي ان سبورت اتش دي 4.

الدوري السعودي الجولة الثامنة عشر

الخليج ضد الفيحاء الساعة 5 مساءً، ssc sport.

ضمك ضد الطائي الساعة 5 مساءً، ssc sport.

الهلال ضد ابها الساعة 8 مساء، ssc sport.

الدوري التركي الأسبوع السابع عشر

ريزا سبور ضد بينديك سبور الساعة 4 مساءً.

سامسون سبور ضد قونيا سبور الساعة 4 مساءً.

بشكتاش ضد الانيا سبور الساعة 7 مساءً.

أنقرة جوتشو ضد هاتاي سبور الساعة 7 مساءً.

دوري نجوم قطر الأسبوع الثاني عشر

الدحيل ضد الأهلي القطري الساعة 4:30 مساءً.

السد القطري ضد ام صلال الساعة 7:30 مساءً.