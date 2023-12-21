شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لا أتدخل من قريب أو بعيد في اختيارات اللاعبين وعلمت بالقائمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا يتدخل في اختيارات قائمة منتخب مصر نهائيا، وأنه علم بالقائمة اليوم مثله مثل أي شخص آخر.

وقال حازم إمام خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "العمل العام شاق ويتطلب جهدا كبيرا، ولا أتدخل في اختيارات اللاعبين ولا أعلم القائمة المبدئية إلا اليوم من خلال الإعلان عنها، والإشراف على المنتخب ضاعف من مسئوليتي كعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "علمت بالقائمة المبدئية اليوم زي أي شخص، ومهامي كمشرف على منتخب مصر فقط ولا تضمن أي عمل فني نهائي، وكل لاعب ضمن قائمة 55 لاعبا يملك فرصة في المشاركة من أمم أفريقيا".

وتابع:" عودة الونش وحجازي لقائمة المنتخب تضاعف من قوة الدفاع، فيتوريا يأمل في مشاركة فتوح وصبحي مع الزمالك قبل أمم أفريقيا".

وأوضح: إيقاف الثلاثى طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور كان من المعسكر وليس دائما، واللاعبين اعتذروا عن عدم استكمال التدريب، وضم الشحات وإمام أكبر دليل على انتهاء الأزمة".