شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: لاعبو الزمالك تأثروا بارتفاع درجة الحرارة أمام ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجدى، المدرب العام لفريق الزمالك، أن لاعبى الفريق الأبيض تأثروا بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أمام ساجرادا الإنجولى.

وأضاف أحمد مجدى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "السنغالى إبراهيما نداى غاب عن مواجهة ساجرادا الإنجولى بسبب تعرض اللاعب لارتفاع في درجة الحرارة قبل المباراة بساعات قليلة".

وتعادل الزمالك سلبياً مع ساجرادا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ليتأهل للدور ربع النهائي رسميا .

وواصل فريق الزمالك تصدره لمجموعته في الكونفدرالية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا والتعادل مع ساجرادا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، يليه ساجرادا الأنجولى بـ4 نقاط، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.