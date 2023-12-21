شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد أوفا: إنبى لا يمانع بيع اللاعب والأقرب تواجده فى أحد الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد رأفت، وكيل أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبى، أن الفريق البترولى لا يمانع بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال وصول عرض رسمي وبمقابل مادى مناسب.

وأوضح وكيل اللاعب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "المهاجم قريب من التواجد في أحد الأندية المصرية ولكم بعض الوسطاء تواصلوا معى للانتقال الى نادى أهلى طرابلس الليبى".

وتنتظر إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

وتتوفر قناعة داخل نادى إنبى بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء أحمد أمين أوفا أو رحيله قبل وصول عروض رسمية في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب.

وتنتظر إدارة النادي البترولى وصول عروض رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى من أجل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب بالرحيل أو البقاء إلا في حالة وصول عروض رسمية للنادى البترولى فى الفترة المقبلة.