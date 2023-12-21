شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فيتوريا طلب تأجيل مباراة الأهلي.. ورحيل الحضري تم بصورة غير جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر طلب تأجيل مباراة الأهلي وفاركو يوم 2 يناير لإراحة لاعبى الأهلي والانضمام لمعسكر الفراعنة، ورحيل الحضري تم بصورة غير جيدة.

وقال حازم إمام خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كهربا أكد لي أنه حريص على عدم افتعال أي أزمات للمنتخب، ولا توجد مشاكل حاليا داخل معسكرات المنتخب منذ فترة كبيرة ودا عائد على النتائج".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "هناك أزمة جماهيرية تواجه منتخب مصر نحاول علاجها، والفترة الماضية شهدت غياب الجماهير والناس أتعودت على عدم الحضور وبنحاول نعيد الجمهور بكل الطرق، وانتماء الكثير من جماهير الأهلي والزمالك الناديين يفوق انتماءها لمنتخب مصر".

وعن محمد شوقى قال إمام: "فيتوريا هو من رفض تواجد محمد شوقى في جهازه الفني، ومحمد شوقى مدرب واعد وله شخصية ومستقبل كبير، ولم أغضب من تصريحاته ضدي".

وأوضح حازم إمام: "عصام الحضري أسطورة لكن رحيله عن المنتخب الأوليمبى تم بصورة غير جيدة، وكنا سنرحب برحيله ولكن الخروج كان يمكن أن يكون أفضل من ذلك".

وتابع: "فيتوريا طلب عدم خوض الأهلي تحديدا لمباراة يوم 2 يناير لإراحة اللاعبين والدخول في معسكر المنتخب، لأن الأهلي لعب يوم 15 و18 وسيلعب 22 ثم 25 و28، فالأمور ستكون صعبة جدا على اللاعبين، أما الزمالك من الممكن تقديم مباراته يوما، تحدثت مع الحاج عامر لتلبية طلبات فيتوريا".