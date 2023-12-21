شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: عبد الله السعيد سيتراجع عن الاعتزال حال تواجده فى القائمة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز سيتراجع عن قرار الاعتزال حال اختياره من قبل البرتغالى روى فيتوريا فى القائمة النهائية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا.

وقال حازم إمام، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عبد الله السعيد سيتراجع عن الاعتزال الدولى لو تواجد اسمه فى القائمة النهائية لأمم أفريقيا".

وتابع: "نحاول حل أزمة مستحقات الحكام، وراضون عن أداء البرتغالى بيريرا فى الوقت الحالى، وبيريرا يرى أن هناك ضربة جزاء غير محتسبة للأهلى فى مباراة فلومينينسي".

وأوضح إمام: "لا أجامل الزمالك من خلال منصبى فى اتحاد الكرة وأحاول مساعدة كل الأندية بالشكل القانوني".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "هناك أزمة جماهيرية تواجه منتخب مصر نحاول علاجها، والفترة الماضية شهدت غياب الجماهير، والناس اتعودت على عدم الحضور وبنحاول نعيد الجمهور بكل الطرق، وانتماء الكثير من جماهير الأهلى والزمالك الناديين يفوق انتماءها لمنتخب مصر".