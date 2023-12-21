وليد عبد اللطيف: الزمالك لا يمتلك قائمة لاعبين قوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك كان يرغب في عدم الخروج خاسرًا أمام ساجرادا، وتشكيل الفريق كان يدل على تفكيره بوضع ثلاثي في وسط الملعب، مشيرا إلى أنه كان يلعب على خطف هدف سواء بهجمة مرتدة أو بأي طريقة آخرى.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أسكواد الزمالك لا يتحمل تغييرات كثيرة، والمحصلة هو الفوز بنقطة واحدة، من مباراة صعبة وأجواء غير جيدة، ولكن فكر معتمد جمال يعتمد في المقام الأول على عدم الخسارة، وإلا كان لعب بطريقته المعتادة، ولذلك لعب بثلاثي في الوسط لتأمين الجانب الدفاعي، وترك الحرية للثلاثي الهجومي زيزو وناصر والجزيري".

وأضاف: "معتمد جمال كان يريد تأمين مرمى فريق الزمالك أمام ساجرادا، والذي كان لديه حافز للمكسب على ملعبه، والكرة تحتمل كل النتائج، والهدف كان واضحا للزمالك وهو حسم بطاقة الصعود للدور القادم بالكونفدرالية، النتيجة مرضية رغم ان الاداء لم يكن الأفضل".

وواصل: "متفق ان الزمالك يحتاج لفريق جديد، ولكن أولا يجب حل أزمة القيد، ثم جلب 4 لاعبين على الاقل، لكن جلب أكثر من ذلك سيكون صعب في يناير المقبل، لابد من ترتيب الأولويات، ومن الصعب ضم 11 لاعب".

وأكمل: "يجب أن نلتمس الاعذار لـ معتمد جمال، الاسكواد ليس جيدًا بدرجة الكبيرة، والخروج بنقطة التعادل أمام ساجرادا شئ جيد، لا يجب أن نطلب نتائج أفضل من ذلك، في ظل الوضع الحالي وعدم امتلاك قائمة لاعبين قوية".

وأشار إلى أن الزمالك يسير بشكل جيد حتى الآن في ظل القائمة الحالية، ولكن سوف تكون المشكلة الأكبر عدم حل أزمة القيد، ولا يجب أن نطلب من المجموعة الحالية أكثر من ذلك، على الأقل حتى شهر يناير لحين التدعيم بصفقات جديدة على الأقل يجب ضم 4 او 5 لاعبين.