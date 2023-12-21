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تفاصيل عرض ضمك السعودي لضم الشناوي من الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق عن مفاجأة كبرى بشأن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

وقال صادق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:

" محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي تلقى عرضاً من نادي ضمَك السعودي مقابل 5 مليون دولار للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024".

وأضاف: " مسؤولو نادي ضمَك السعودي تواصلوا مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خلال تواجده مع الفريق في المملكة العربية لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً ، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو القلعة الحمراء الأمر عقب نهاية مشوار الأحمر في البطولة والعودة إلى القاهرة".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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