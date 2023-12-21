لاعب الأهلي السابق: بيع زيزو الحل الأنسب للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عادل الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، أن أزمة نادي الزمالك حاليا ليست في المدير الفني لكنها تكمن في كواليتي اللاعبين، وهو ما وضح في فترة أوسوريو، مشيرا إلى أن العناصر الحالية لا تستطيع تنفيذ الفكر التكتيكي لأي مدرب، والأفضل حل أزمة القيد وجلب لاعبين.

وقال عادل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "معتمد جمال هو الاسم المناسب حاليا لقيادة الفريق، مجلس إدارة الزمالك يريد الاستقرار، لكن الأمور على أرض الواقع صعبة، والواضح أن المجلس عاجز عن حل أزمة القيد، ويجب أن يُقدر جمهور النادي هذه الأزمات".

وأضاف: "الحل الأمثل لنادي الزمالك بيع عقد أحمد سيد زيزو في يناير، للمساهمة في حل الأزمات المالية، وبالتأكيد النادي لم يحافظ على القوام الأساسي منذ عام 2019، واللاعب الذي يرحل من القوام الأساسي لا يتم جلب بديله على نفس المستوى، وحاليا المخرج الوحيد للأزمة هو بيع زيزو بمبلغ 8 مليون دولار كما يتردد من أجل جلب لاعبين آخرين وحل الأزمات الآخرى، مع وضع ميزانية للصفقات".

وواصل: "الأندية المصرية أصبحت تطلب مبالغ كبيرة بالدولار من أجل بيع لاعبيها وهو أمر غريب جدًا، رغم أن كواليتي اللاعبين الحالي لا يتم دفع فيه أي هذه الأرقام، وهناك لاعبين في دوري المحترفين قادرة على اللعب في الدوري الممتاز بالأندية الكبيرة، والدليل فريق بلدية المحلة الذي يقدم مستوى مميز".

وزاد: "أسمع بعض رؤوساء الأندية في مصر يريدون 2 و 3 مليون دولار لشراء لاعبين، وعتابي على من يجلس للتفاوض حول هذه الأرقام".