تشكيل أوراوا المتوقع أمام الاهلي في كأس العالم للأندية

استقر ماتشي سكورزا، المدير الفني لفريق أوراوا الياباني، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام النادي الاهلي، في كأس العالم للأندية.

ويلعب الاهلي مباراة قوية أمام نظيره أوراوا الياباني، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وينافس الاهلي فريق أوراوا، على حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تعثر في التأهل إلى النهائي.

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وستقام مباراة المادر الأحمر ضد الفريق اليوناني، يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري، على ستاد الملك عبدالله الفيصل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أوراوا المتوقع أمام الاهلي

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا.

الدفاع: ماريوس هويبراتين، تاكاهيرو سكيني، تاكاهيرو أكيموتو، ألكسندر سكولز.

الوسط: أتسوكي إيتو، يوشيو كويزومي، كان أيواو، تومواكي أوكوبو، كايتو ياسوي.

وفي الهجوم: خوسي كانتي.

وكان الأهلي قد خسر من فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة هدفين دون رد، فيما تلقى أوراوا الهزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.