الاتحاد الجزائري يؤجل مباريات الدوري بعد الحادث المروع

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” برئاسة وليد سعدي تأجيل مباريات نهاية الأسبوع في كل الأقسام لأجل غير مسمى.

جاء قرار الاتحاد بعد الحادث المروع الذي تعرض له فريق مولودية البيض الجزائري اليوم.

جاء بيان الاتحاد الجزائري على النحو التالي: “على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، عقب الحادث المروري الذي تعرض له نادي مولودية البيض سهرة الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وأسفر عن وفاة شخصين، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجميد كل النشاطات الكروية المقررة نهاية هذا الأسبوع عبر كل القطر الوطني، على كل المستويات وفي مختلف الفئات وتأجيلها إلى تاريخ لاحق”.

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تعرض فريق مولودية البيض لحادث أليم أثناء توجهه إلى مدينة تيزي لمواجهة شبية القبائل ضمن منافسات الجولة الحادسة عشر من الدور الجزائري.

أسفر الحادث عن 3 حالات وفاة منهم حارس الفريق بالإضافة إلى العديد من الإصابات الخطيرة.