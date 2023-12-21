حادث مروع لفريق جزائري .. وفيات وإصابات بالجملة

تعرض نادي مولودية البيض الجزائري لحادث سير مروع أسفر عن 3 حالة وفاة بالإضافة إلى العديد من الإصابات الخطيرة.

تعرضت حافلة فريق المولودية إلى الحادث وهم في طريقهم لملاقاة نادي شبيبة القبائل ضمن منافسات الدوري الجزائري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الشروق” الجزائرية فقد تعرض فريق مولودية البيض للحادث أثناء توجهه إلى مدينة تيزي وزو، لمواجهة شبية القبائل مساء الجمعة في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري.

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أسفر الحادث عن وفاه حارس مرمى الفريق زكريا بوزيان، ومساعد المدرب خالد مفتاح، وسائق الحافلة بن فاشور عز الدين، بالإضافة إلى إصابة بعض اللاعبين.

علق جمال بسايح، نائب رئيس مولودية البيض على الحادث الأليم قائلاً: “”في البداية أترحم على كل الأحبة الذين فقدناهم في هذا الحادث الأليم، نحن بحاجة إلى 6 أشهر على الأقل للتعافي من الصدمة”.

وتابع: “الأمور أصبحت لا تطاق، فهناك فرق في الجزائر وصلت إلى حد السماء بأموالها، وأخرى لازالت تعاني تحت الأرض”.