حازم إمام يفجر مفاجأة بخصوص عودة السعيد لمنتخب مصر وسبب تواجد ثنائي الاهلي والزمالك

كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب المصري سبب تواجد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي في القائمة الأولية للفراعنة.

كان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتحب مصر قد أعلن عن القائمة الأولية المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وأوضح حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1 مع الإعلامي أحمد شوبير أن روي فيتوريا قام بوضع الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي في قائمة منتخب مصر منذ أسبوع على أمل مشاركتهم مع الزمالك.

أقرأ أيضاً- تأجيل مباراتي الاهلي والزمالك في الدوري بطلب من فيتوريا

كما ضم الونش أيضاً على أمل ان يشارك في مباراة ساجرادا التي أقيمت اليوم، وآشار إلى أن عودة إمام عاشور وحسين الحشات أمر طبيعي فالثلاثي المستبعد تقبل قرار فيتوريا ولا يوجد خلاف

وفجر حازم إمام مفاجئة حول أمكانية تراجع عبدالله السعيد عن الإعتزال الدولي.

قال إمام في تصريحاته: “عبدالله السعيد، سيتراجع عن الاعتزال، إذا انضم للقائمة النهائية للمنتخب في أمم أفريقيا”.

وتابع: “عبدالله قد يتواجد في القائمة النهائية للمنتخب أو لا، وهذا سيكون على حسب احتياجات فيتوريا”.