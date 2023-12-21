شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. خالد بيبو يقود الأهلى للتتويج ببطولة أفريقيا بهاتريك فى صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 ديسمبر 2001 توّج النادى الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما فاز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة الدولى سجلها خالد بيبو "هاتريك" بعد انتهاء مباراة الذهاب فى جوهانسبرج بالتعادل السلبى.

بدأ الأهلى نهائى دوري الأبطال الأفريقى بتشكيل مكون من: "عصام الحضري- إبراهيم سعيد- وائل جمعة – شادي محمد – أبو المجد مصطفي – أحمد أبو مسلم – سيد عبد الحفيظ- حسام غالي- صنداي- بيبو – محمد فاروق " بينما شارك بديلا كل من : "هادي خشبة – وليد صلاح الدين – وائل رياض".

واستطاع الأهلي بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه أن يتخطي الكثير من العقبات خلاله مشواره بالبطولة الأفريقية عام 2001 وقبل الوصول للنهائي القاري، بدأها بالإطاحة بـ"ريد سي" بطل إريتريا من دور الـ32 بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ، ثم تخطي سانت ميشيل بطل سيشيل في دور الـ16 بسداسية نظيفة.

وفى دور المجموعات احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة التي ضمت معه بترو أتليتكو الأنجولي وشباب بلوزداد الجزائري واسيك ميموزا الإيفواري برصيد 12 نقطة وبفارق الاهداف فقط عن بطل أنجولا "المتصدر"،وفي الدور نصف النهائي تخطي عقبة الترجي التونسي بعدما تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل 1/1 بتونس وذلك بالهدف الشهير لـ سيد عبد الحفيظ ثم فاز بثلاثية فى مباراة العودة بهاتريك خالد بيبو الشهير.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".