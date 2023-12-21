شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر أنجولا فى طريق العودة إلى القاهرة بعد التعادل مع ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مطار العاصمة الأنجولية لواندا فى طريقها عائدة إلى القاهرة، بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولى بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، فى حين رفع الفريق الأنجولى رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

وتضم بعثة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكى.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسى - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداى - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - ناصر منسى - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامى نصوحى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ويرافقها كل من، أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.