وسائل إعلام: أحمد فتوح يوافق على البقاء في الزمالك (تفاصيل)

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وافق على تمديد عقده مع النادي الأبيض.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، للحفاظ على لاعب الفريق الدولي أحمد فتوح والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

ونقل موقع "بطولات" عن مصدر مقرب من "فتوح" قوله إن "اللاعب توصل لاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك لتمديد العقد مقابل الحصول على 50 مليون جنيه مصري".

وأضاف المصدر: "عند توفير هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة سيقوم اللاعب بالاعتذار لادارة النادي والجماهير وسيوقع على عقود التجديد".

وفي وقت سابق، تعرض ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لعقوبة الإيقاف لمدة شهر، بعدما غادروا معسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

يشار إلى أن الزمالك تأهل رسميا لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية بعدما تعادل سلبيًا خارج ملعبه أمام ساجرادا الأنجولي مساء الأربعاء في رابع جولات دور المجموعات ليتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط.