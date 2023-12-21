عبر تاريخ كأس العالم للأندية.. سجل الأبطال و أصحاب المراكز الثلاثة الأولى

ينتظر عشاق كرة القدم معرفة بطل كأس العالم للأندية نسخة 2023، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

نجح مانشستر سيتي في التأهل إلى النهائي بعد الفوز على أوراوا الياباني بينما وصل فلومينينسي إلى هذه المرحلة بعد تخطي الاهلي.

من المقرر ان تقام مباراتي النهائي والبرونزية يوم الجمعة المقبل لمعرفة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مونديال الأندية بين مانشستر سيتي، فلومينينسي البرازيلي، الاهلي، وأوراوا الياباني.

سجل أبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ

كونديال الأندية نسخة 2000:

البطل: كورينثيانز البرازيلي.

الوصيف: فاسكو دا غاما

المرز الثالث: نيكاكسا المركز الثالث.

وتوقفت البطولة 4 سنوات قبل أن تعود مرة اخرى في عام 2005:

البطل: ساو باولو

المركز الثاني: ليفربول

البرونزية: سابريسا.

2006:

حامل اللقب: إنترناسيونال البرازيلي

الوصيف: برشلونة.

الميدالية البرونزية: الاهلي

أقرأ أيضاً- صاحبة الغمزة الشهيرة.. معلومات عن توري بينسو حكم مباراة الاهلي وأوراوا

2007:

البطل: ميلان الإيطالي.

الوصيف: بوكا جونيور اللأرجنتيني.

المركز الثالث: وأوراوا الياباني

2008:

البطل: مانشستر يونايتد

المركز الثاني: ليجا دو كيتو الكولومبي

المركز الثالث: جامبا اوساكا

2009:

حامل اللقب: برشلونة

المركز الثاني: إستوديانتيس

الثالث: بوهانج ستيلز

2010:

البطل: إنتر ميلان باللقب

الوصيف: مازيمبي

الثالث: إنترناسيونال

2011:

حامل اللقب: برشلونة

الوصيف: سانتوس

المركز الثالث: السد القطري

2012:

البطل كورينثيانز البرازيلي

الوصيف: تشيلسي

الثالث: مونتيري المكسيكي

2013:

البطل: بايرن ميونخ الألماني

الميدالية الفضية: الرجاء المغربي

الميدالية البرونزية: أتلتيكو مونيرو

2014:

البطل: ريال مدريد

الوصيف: سان لورينزو

المركز الثالث: أوكلاند سيتي

2015:

توج باللقب: برشلونة

المركز الثاني: ريفير بليت

المركز الثالث: سانفريس هيروشيما

2016:

البطل: ريال مدريد

الوصيف: كاشيما أنتلوز

المركز الثالث: أتلتيكو ناسيونال

2017:

توج باللقب: ريال مدريد

الميدالية الفضية: غريميو

الميدالية البرونزية: باتشوكا

2018:

البطل: ريال مدريد

الوصيف: العين الإماراتي

المركز الثالث: ريفير بليت

2019:

المركز الأول: ليفربول

الوصيف: فلامنجو

المبدالية البرونزية: مونتيري

2020:

البطل: بايرن ميونخ

الوصيف: تيغريس أونال

المركز الثالث: الاهلي

2021:

حامل اللقب: تشيلسي

المركز الثاني: بالميراس

الميدالية البرونزية: الاهلي

2022:

المركز الأول: ريال مدريد

الثاني: الهلال

الثالث: فلامنجو