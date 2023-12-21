رد حاسم من فيوتشر على أنباء تعاقد الاهلي مع عمر كمال

كشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر حقيقة اقتراب عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الكروي الأول من الانتقال إلى الاهلي في يناير.

كانت تقارير سابقة قد أكدت على اقتراب عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر من الإنضمام إلى صفوف الاهلي قي الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال هيثم عرابي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10: “ملف عمر كمال مع رئيس النادي، ولكنه ليس سراً حربياً إذا حدث أي جديد فيه سوف نخرج ونعلن ولكن هذا الملف على وجه التحديد مع رئيس النادي لن أتحدث فيه”.

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وتابع: “لعبنا اليوم أمام اتحاد العاصمة بدون خط دفاعه بالكامل بسبب الإصابات، ونبحث عن الذهاب بعيدا في الكونفدرالية وليس تخطي عقبة المجموعات فقط، نصل النهائي وكل شئ ممكن.”.

واضاف: “نثق في إمكانيات فريقنا، ولدينا فرصة حقيقة أمام مصر بالكامل لإثبات أن فيوتشر فريق كبير ويستطيع التتويج بالسوبر”