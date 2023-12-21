شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود اليوم من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الزمالك من أنجولا صباح اليوم الخميس بعد خوض مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، أمام ساجرادا الأنجولى. وتضم قائمة الفريق فى أنجولا كلا من.. حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين. خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي . خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا. ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

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