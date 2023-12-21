شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بطل اليابان بمواجهة برونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، في إطار استعداداته لمباراة مباراة أوراوا الياباني غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصر غدا، الجمعة، توقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

ويحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني على مشاهدة ملخص لأداء الفريق الياباني مع لاعبي الأهلي عقب مران اليوم من أجل دراسته جيداً خاصة بعدما قدم أوراوا عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية حالياً بالفوز ليون المكسيكي، بهدف دون رد سجله لاعبه أليكس شالك ، كما ظهر الفريق الياباني بمستوى قوي أمام منشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة رغم فوز العملاق الإنجليزي بثلاثية نظيفة نظراً لفارق الخبرات والإمكانيات الشاسع بين الفريقين.

ويتطلع كولر لوضع خطة مناسبة للأهلي تساعده على "تعطيل" الكمبيوتر الياباني اليوم لاسيما وأن فريق أوراوا يمتلك عناصر قوية ولديهم سرعة فائقة ولياقة بدنية عالية ، وهو ما يحتاج يقظة من لاعبي طوال الـ90 دقيقة من أجل الفوز وحصد الميدالية البرونزية لتعويض الخسارة الأخيرة من فلومينيسنني البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف نهائي مونديال الأندية ، ويرغب المدرب في تحضير لاعبيه معنوياً لإستعادة العروض القوية وأبرزها الفوز على إتحاد جدة مساء الجمعة الماضي بثلاثة أهداف لهدف في ربع نهائي مونديال الأندية.