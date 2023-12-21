خطوات جادة من الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد

القاهرة - سامية سيد - قطع مسئولو نادى الزمالك شوطاً كبيراً فى ملف سداد الديون الخارجية، التى تسببت فى إيقاف قيد القلعة البيضاء، وأدت إلى منعه من التعاقد مع صفقات خلال الفترة الماضية وسداد أوجه العجز والنقص فى صفوفه.

وباتت عملية رفع القيد عن القلعة البيضاء مسألة وقت، حيث يقف مسئولو نادى الزمالك على قدم وساق من أجل إنهاء هذه الأزمة التى أرهقت النادى، طوال الفترة الماضية، في ظل حاجة النادي للحصول على صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، من أجل دعم الفريق الذي ينافس على كافة الألقاب محليًا وقاريًا هذا الموسم.

وكشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين إدارة نادي الزمالك وسبورتنج لشبونة، من أجل حل أزمة القيد والتي تعرض لها النادي الأبيض بسبب شيكابالا.

وأضاف السيد قائلا:" نعمل في نادي الزمالك على حل أزمة إيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم، ونسعى لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة، وربما يتم الإعلان في الأسبوع الثاني من شهر يناير عن نهاية الأزمة".