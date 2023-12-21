شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس عودة ديانج لوسط الأهلى أمام أوراوا اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة المالي اليو ديانج لاعب الفريق الأحمر لوسط الملعب في مباراة أوراوا الياباني بعد غد الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.

وغاب ديانج عن المشاركة في مباراتي الأهلي الأخيرتين في كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودي وفلومينينسي البرازيلي، ولكن يدرس كولر عودته للمشاركة أساسيا في مباراة بطل اليابان.

وشارك أحمد نبيل كوكا أساسيا في مباراة اتحاد جدة، بينما شارك أكرم توفيق أساسيا في مباراة فلومينينسي، حيث شارك الثنائي على حساب ديانج الذي كان يشارك أساسيا رفقة الثنائي مروان عطية وإمام عاشور في وسط الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.