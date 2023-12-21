شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة النادى الأهلى في إطار منافسات السوبر المحلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى والذى يقام في الإمارات.

وحرص أيمن الرمادى على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدانى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا في مشاركته في هذا السوبر.

ويعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.

ويجهز أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، الجزائرى أحمد القندوسى بدنيا وفنيا للاستعانة به أمام الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى والذى يقام في الإمارات.

وشارك أحمد القندوسى في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الركبة والذي أبعدته عن مباريات سيراميكا، ولكن يحتاج للتجهيزات البدنية والفنية ليكون جاهزا لمواجهة الأهلى.

ووصلت بعثة فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الإمارات، مساء الأحد، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه.

ويشارك سيراميكا فى السوبر المصري بنظامه الجديد، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي، ليضرب موعدا مع الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري يوم 25 ديسمبر من الشهر الجاري، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.