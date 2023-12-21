شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تأهيل نفسية للاعبى بيراميدز قبل المشاركة فى كأس السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز من لاعبى فريقه طي صفحة مواجهة صن داونز، والخسارة بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتركيز في بطولة كأس السوبر التي ستقام في الإمارات بداية من يوم 25 من الشعر الجارى بمشاركة 4 فرق هم: الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.

وحرص باتشيكو علي تأهيل لاعبى بيراميدز نفسيًا بعد الخسارة المؤلمة من صن داونز وتأزم موقفه في دور مجموعات دورى الأبطال، حيث يرغب باتشيكو في إعداد لاعبيه من أجل تقديم مستوى ونتائج مميزة في بطولة السوبر، وحث لاعبيه على ضرورة البحث عن التتويج باللقب.