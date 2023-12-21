شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه زد اليوم وديا استعدادا للمصرى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاسماعيلى عصر اليوم الخميس، فريق زد على استاد القاهرة الدولى، في مباراة ودية في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات دورى nile المقبلة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بعد تأجيل مباراته فى الجولة العاشرة مع مودرن فيوتشر لانشغال الأخير بمباريات الكونفدرالية وكأس الرابطة.

ويفتقد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.

وخسر الإسماعيلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، سجل هدف إنبي المدافع محمد إسماعيل حامد فى الدقيقة 14، كما شهد اللقاء طرد إياد العسقلاني مدافع الدروايش في الدقيقة 69 بعد عرقلة مروان داوود.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.