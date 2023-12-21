شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى والإجتماع الفنى لمباراة الأهلى وأوراوا اليابانى والان مع تفاصيل الخبر
ويُعقد اليوم كذلك الإجتماع الفني للمباراة من أجل مناقشة ترتيبات اللقاء وموعد وصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق وغيرها من إرتباطات المباراة.
ويتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقرير فني مفصل من جهازه المعاون عن منافسه فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم والمقامة حاليا في مدينة جدة السعودية ، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الياباني قبل مباراة البرونزية.
وكلف كولر الثلاثي كارلوس بيرنيجر وسامي قمصان وياسين الميكاري بحضور مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لمعرفة أدق التفاصيل الفنية عن منافسه على مباراة المركز الثالث بالمونديال.
ويتسلم كولر اليوم التقرير الفني المفصل عن فريق أوروا الياباني اليوم قبل مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل، في ظل رغبته في تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.
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