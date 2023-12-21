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اليوم.. مؤتمر صحفى والإجتماع الفنى لمباراة الأهلى وأوراوا اليابانى

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القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ووأحد قادة الفريق الأحمر مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن مباراة أوراوا الياباني غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، كما يسمح الجهاز الفني للفريق بتحدث ثلاثة لاعبين من الفريق قبل مران اليوم لوسائل الإعلام وفقاً لنظام البطولة.

 

ويُعقد اليوم كذلك الإجتماع الفني للمباراة من أجل مناقشة ترتيبات اللقاء وموعد وصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق وغيرها من إرتباطات المباراة.

ويتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقرير فني مفصل من جهازه المعاون عن منافسه فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم والمقامة حاليا في مدينة جدة ، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الياباني قبل مباراة البرونزية.

وكلف كولر الثلاثي كارلوس بيرنيجر وسامي قمصان وياسين الميكاري بحضور مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لمعرفة أدق التفاصيل الفنية عن منافسه على مباراة المركز الثالث بالمونديال.

ويتسلم كولر اليوم التقرير الفني المفصل عن فريق أوروا الياباني اليوم قبل مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل، في ظل رغبته في تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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